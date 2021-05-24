Еще 1 730 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве еще 1 730 пациентов вылечились от COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 044 518", – говорится в сообщении.

За последние 24 часа в столице было выявлено 2 487 новых случаев коронавируса, 906 человек были госпитализированы. Количество летальных случаев среди пациентов с диагнозом "пневмония" и подтвержденным тестом на COVID-19 за сутки достигло 59.

В России за сутки подтвердили 8 406 новых случаев COVID-19. На Санкт-Петербург пришелся 851 случай, на Московскую область – 766, на Ростовскую область – 194. Всего в России за весь период пандемии зарегистрировали 5 009 911 случаев коронавируса.