В России выявили 8 406 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России подтвердили 8 406 новых случаев COVID-19. При этом в 1 018 из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 2 487 случаев, на Санкт-Петербург – 851, на Московскую область – 766, на Ростовскую область – 194, на Воронежскую область – 142, на Нижегородскую область – 141, на Саратовскую область – 117, на Иркутскую область – 115, на Республику Саха (Якутия) – 110.
Всего в России за весь период пандемии зарегистрировали 5 009 911 случаев. Наименьший темп прироста зафиксирован в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Камчатском крае.
За последние сутки в стране подтверждено 319 смертей, за весь период пандемии в России умер 118 801 человек. За минувшие 24 часа выписали 6 450 человек, за все время – 4 624 212.
Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что последствия постковидного синдрома будут сведены к минимуму в случае, если заразившийся коронавирусом человек был привит от инфекции.
В Центре Гамалеи назвали самые смертоносные штаммы коронавируса
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