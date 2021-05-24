В России выявили 8 406 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 8 406 новых случаев COVID-19. При этом в 1 018 из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 2 487 случаев, на Санкт-Петербург – 851, на Московскую область – 766, на Ростовскую область – 194, на Воронежскую область – 142, на Нижегородскую область – 141, на Саратовскую область – 117, на Иркутскую область – 115, на Республику Саха (Якутия) – 110.

Всего в России за весь период пандемии зарегистрировали 5 009 911 случаев. Наименьший темп прироста зафиксирован в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Камчатском крае.

За последние сутки в стране подтверждено 319 смертей, за весь период пандемии в России умер 118 801 человек. За минувшие 24 часа выписали 6 450 человек, за все время – 4 624 212.

Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что последствия постковидного синдрома будут сведены к минимуму в случае, если заразившийся коронавирусом человек был привит от инфекции.

