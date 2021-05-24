Перечислены наиболее востребованные в России профессии

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Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб назвала профессии, которые являются востребованными в РФ в настоящее время. Об этом сообщает Ura.ru.

По ее словам, наиболее востребованы в стране курьеры, водители, бухгалтеры, арт-дизайнеры и IT-дизайнеры. Получить подготовку по данным направлениям граждане могут в центрах занятости, уточнила Бессараб.

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентины Кабановой, в ближайшее время специалисты в сферах IT-технологий и робототехники, а также строители и работники обслуживающего персонала для беспилотного общественного транспорта будут иметь наибольший спрос.

Парламентарий также отметила, что сложнее всего найти работу тем, кто получил профессию юриста или специалиста по государственному и муниципальному управлению.

Ранее россияне назвали профессии с самой несправедливо маленькой зарплатой. Лидерами списка стали преподаватели, врачи и ученые.