Эксперт Богачева посоветовала не писать коллегам "давайте уже после майских"

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Писать коллегам и деловым партнерам "давайте уже после майских" – не очень красиво и профессионально. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на эксперта по этикету Екатерину Богачеву.

"Стоит все-таки обозначать четкие сроки потому, что у кого-то майские – это с 1 по 12-е, кто-то просто берет отпуск на эти дни, кто-то работает между праздниками. Майские – это все-таки значительный промежуток времени", – подчеркнула она.

Эксперт отметила, что в праздничный период деловая активность значительно снижается. В компаниях часто возникают опасения по поводу отсутствия ключевых сотрудников, поэтому оптимальным решением становится перенос важных переговоров на другие даты.

Она отметила, что в праздничные дни замирает деловая жизнь. В организации могут переживать, что нужных специалистов не будет на месте, поэтому важные встречи лучше всего перенести.

Ранее эксперт Анна Сайгина объяснила, как продлить майские каникулы. По ее словам, оформление отпуска на 2, 3, 7, 8 или 10 мая обеспечит сотрудникам повышенный доход по сравнению с обычными выходными. Она отметила, что 1 и 9 мая не станут отпускными, поэтому их можно использовать.

Также она подчеркнула, что взятие отпуска в период с 15 по 31 мая финансово невыгодно.