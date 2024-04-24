Россияне стали чаще питаться фастфудом

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Оборот точек фастфуда в РФ вырос на 14% в первые три месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую статистику "Газете.ру" предоставили аналитики ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

По мнению директора по продуктам на данных компании "Платформа ОФД" Дмитрия Батюшенкова, основными факторами увеличения оборота заведений общепита и фастфуда стали в том числе быстрый рост внутреннего туризма и автопутешествий, открытие новых или обновление форматов ресторанов.

Он отметил, что этому также поспособствовали внедрение вендинговых устройств, развитие "демократичных" сегментов.

Эксперт добавил, что интенсивный рост фастфуда происходил на региональном уровне, на фоне более высокого уровня потребления в российских регионах.

Ранее врач-гастроэнтеролог Патемат Шамаева рассказала о привычках питания, которые отрицательно влияют на состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Медик уверена, что при частом употреблении фастфуд способствует развитию гастрита.

Специалист объяснила, что полностью исключить из рациона питания вредные продукты сложно, но ограничить их потребление вполне возможно.