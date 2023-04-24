Актер Иван Стебунов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Российский актер Иван Стебунов посетил единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Центр расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Артист отметил организованную работу пункта. По словам актера, его сделали комфортным, удобным, компактным и уютным для посетителей.

"Это самое главное, чтобы человек не чувствовал себя потерянным. Все, конечно, наверное, идут со своим, можно сказать, волнением, переживанием на этот счет – главное, человеку дать понять, что он пришел в нужное место, не занимать у него время. Мы прошли все – мы прошли кухню, даже увидели кафе", – поделился Стебунов.

До этого московский пункт отбора на военную службу по контракту посетил российский актер Юрий Васильев. Он прибыл туда, чтобы поддержать тех, кто решил отправиться на выполнение служебных задач.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся 3 апреля. Все желающие могут посетить его в рабочие часы – с 09:00 до 20:00. Обслуживание проходит в режиме одного окна.

Всю информацию о пункте и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.