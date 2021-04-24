Первый указатель "Дорога в Лавру" установили в столичном районе Ростокино

На маршруте "Дорога в Лавру" в московском районе Ростокино установили первый указатель на маршруте. Об этом рассказали в пресс-службе Московской городской думы.

Данный маршрут берет начало от стен Московского Кремля (от "нулевого километра") и проходит до Троице-Сергиевой Лавры. Длина пути составляет 120 километров. Часть маршрута находится на территории природно-исторического парка "Останкино" и парковых территорий "Сад будущего", "Парк спорта", "Ростокинский акведук".

"Дорога в Лавру" является главным паломническим и туристическим маршрутом в России. Ежегодно в различных мероприятиях, среди которых крестные ходы, походы, паломничества, принимают участие более миллиона человек.

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