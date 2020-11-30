Археолог нашел в Назарете предполагаемый дом Иисуса Христа

Фото: reading.ac.uk
Британский археолог Кен Дарк, с 2006 года занимающийся раскопками в Назарете, нашел дом, в котором, предположительно, жил Иисус Христос, сообщает "Экспресс газета".
По оценкам специалистов, обнаруженное строение относится к первому веку нашей эры. В пользу предположения, что в этом доме жил Иисус Христос, говорит качественность его постройки и высокое мастерство обработки камня. Как известно, отец Иисуса Иосиф прекрасно разбирался в строительстве и камнеобработке.
Дом находится в долине Нахаль Ципори, причем непосредственно располагается на довольно большой глубине под землей. Это обстоятельство помешало найти его раньше, хотя изначально находка могла быть совершена еще в 19 веке. Археологам пришлось совершать подкоп под современный монастырь сестер Назаретских и старинную Византийскую церковь, прежде чем добраться до строения.
"Из письменных византийских источников известно, что на месте дома Марии и Иосифа построили церковь Кормления, посвященную воспитанию младенца Иисуса, и остатки дома сохранились в ее крипте. До наших дней она не дошла, но в свое время была местом массового поклонения, о чем говорится в описаниях паломничеств VII века. Практически наверняка это и есть та самая церковь", – пояснил Дарк.
Однако, несмотря на анализ древнего сооружения и иные факты, которые позволяют допускать принадлежность дома Иисусу Христу, утверждать, что это его дом, пока преждевременно.
Ранее при реставрации Базилики Рождества Христова в Вифлееме рабочие нашли небольшую купель для крещения. Находка датируется, предположительно, VI веком.
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