СМИ сообщили о том, что Россия может ограничить импорт чешского пива

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Россия может ограничить импорт продукции чешского производства в качестве ответа на высылку дипломатов из Праги, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Как пишет издание, власти хотят ввести экономические санкции против Чехии, поскольку "нельзя оставлять без ответа агрессивные действия Праги, отреагировать на которые зеркально не получается.

В первую очередь санкции коснутся чешского пива. Его импорт составил более 38 миллионов долларов в 2020 году, что на 10% больше, чем годом ранее.

17 апреля власти Чехии сообщили о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Позже в Праге заявили, что число сотрудников генконсульств Чехии в РФ не изменится. Министр страны подчеркнул, что Прага не будет сокращать численность штата генконсульств России в Чехии до тех пор, пока российская сторона не сделает первый шаг в этом направлении.