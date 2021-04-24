В России выявили 8 828 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 8 828 новых случаев коронавируса в 82 регионах страны. Как сообщает Оперштаб, в 1 158 случаях заболевание проходило бессимптомно.

На Москву пришелся 2 541 случай, на Санкт-Петербург – 689, на Московскую область – 596, на Ростовскую область – 236, на Нижегородскую область – 193, на Самарскую область – 189, на Воронежскую область – 166, на Иркутскую область – 144, на Саратовскую область – 137, на Свердловскую область – 116.

Всего в России зарегистрировали 4 753 789 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республике Тыва и Магаданской области.

За последние сутки подтверждено 399 смертей от коронавируса, за весь период пандемии по России умерли 107 900 человек. За 24 часа выписаны 9 254 человек, за весь период – 4 380 468.

Ранее в четырех столичных торговых центрах, расположенных на вылетных магистралях, начали работу выездные бригады вакцинации от COVID-19.

Также в настоящее время в столице действуют 100 пунктов вакцинации, открытых на базе городских поликлиник. Вакцинацию можно пройти без записи и в популярных общественных местах, где работают выездные бригады медиков. С графиком их работы можно ознакомиться на портале mos.ru.