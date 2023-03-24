Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Минздрав РФ опроверг данные, что 81% мужчин умирает внезапно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

До этого директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, главный специалист министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил, что около 52% россиян мужского пола не доживают до 65 лет, а также 81% мужчин внезапно умирает. Чаще всего виной этому не пагубные привычки, а хронический стресс, длительное воздействие которого играет решающую роль.

"Показатели, озвученные профессором Аполихиным, не соответствуют действительности и не основаны на реальных статистических данных", – отметили в Минздраве РФ.

В ведомстве уточнили, что внезапно умирает менее 1% мужчин и женщин. Кроме того, о 81% умерших внезапно нет и речи.

Согласно данным министерства, основными причинами смерти у мужчин в возрасте от 40 до 60 лет являются болезни системы кровообращения и онкологические заболевания. В этих случаях смерть не может быть внезапной.

В министерстве здравоохранения подчеркнули, что при рождении в 2022 году ожидаемая продолжительность жизни у мужчин составляет 67,6 года. Кроме того, данный показатель в России растет.

По данным статистики, 70% мужчин умирают в пожилом возрасте. При этом более 80% граждан умирают в больницах и дома, а не на рабочем месте.

Ранее глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что ожидаемая продолжительность жизни в 2023 году может вырасти до 73,18 года.

Он также рассказал, что по итогам текущего года планируется удержание или снижение показателя младенческой смертности.



Новости часа: в России снизилась смертность на 19% за 10 месяцев

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!