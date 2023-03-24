Более 50% мужчин в РФ не доживают до 65 лет

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Порядка 52% россиян мужского пола не доживают до 65 лет, рассказал директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, главный специалист министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

"52% мужчин в Российской Федерации не доживают до 65 лет. 48%, то есть меньшинство, переходят этот барьер... Основной фатальный дебют происходит в возрасте 40–65 лет... Это очень серьезный звонок", – передает слова эксперта РИА Новости.

Аполихин добавил, что в 40 лет мужчины достигают пика в карьере, выходят на позиции, при этом 74% граждан из этой группы уходят на рабочем месте.

Эксперт отметил, что такие мужчины реже обращаются к медикам, вследствие чего 81% внезапно умирает. Чаще всего виной этому не пагубные привычки, а хронический стресс, длительное воздействие которого играет решающую роль.

"Когда мы исследовали мужчин, мы увидели сейчас, что практически у всех мужчин от 40 до 65 лет, 67 лет есть так называемая жирная печень. Когда мы стали разбираться вместе с эндокринологами, с людьми, занимающимися питанием, мы увидели, что оказывается это не алкоголь, а хронический стресс", – сказал он.

Аполихин подчеркнул важность здорового образа жизни для мужчин, физических нагрузок, а также профилактики и предупреждения болезней.

"Анаэробная нагрузка для мужчин является принципиальным видом снятия стресса", – заключил он.

Ранее глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что ожидаемая продолжительность жизни в 2023 году может вырасти до 73,18 года. Он также рассказал, что по итогам текущего года планируется удержание или снижение показателя младенческой смертности.

До этого заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщала, что ожидаемая продолжительность в жизни выросла до 72,6 года. Также зампред РФ добавила, что в стране снизилась младенческая смертность. Кроме того, она рассказала, что было произведено 1,4 миллиона операций высокотехнологичной медицинской помощи.



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