Продолжительность жизни в 2023 году может увеличиться до 73,18 года – Минздрав РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ожидаемая продолжительность жизни в России в текущем году может вырасти до 73,18 года, сообщил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко в ходе собрания думского комитета по охране здоровья.

Он также рассказал, что по итогам текущего года планируется удержание или снижение показателя младенческой смертности.

В феврале вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе собрания по вопросам реализации национального проекта "Здравоохранение" заявила, что на территории РФ в 2022 году ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 72,6 года.

По ее словам, в государстве сократилась младенческая смертность. Помимо этого, она поделилась, что было произведено 1,4 миллиона операций высокотехнологичной медицинской помощи.



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