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Общество

08:02

СК проверит анатомическую выставку Body Worlds в Москве

общество культура выставки

СК проверит анатомическую выставку Body Worlds в Москве

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку выставке человеческих тел Body Worlds в столице.

Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, следователи проведут проверку в отношении организаторов экспозиции.

Она указала, что в ряде СМИ высказываются негативные комментарии о выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности.

Также в экспозиции увидели неуважение к обществу и оскорбление религиозных чувств, а в Сети опубликована петиция с требованием о ее закрытии.

В пресс-службе Body Worlds ранее заявили, что выставка не содержит информации, запрещенной для распространения в том числе среди детей, а возрастной маркер "12+" выставлен с соблюдением требований российского законодательства.

Анатомическая выставка BODY WORLDS открылась на ВДНХ

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До этого партия "Коммунисты России" призвала запретить работу Body Worlds. Там посчитали, что выставка может пошатнуть психику человека, поэтому подобные экспозиции следует выставлять в узкоспециализированных учреждениях.

Зампредседателя отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе добавил, что человеческое тело нельзя делать объектом унижения в любых целях, но РПЦ не будет вмешиваться в работу выставки.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко выразил мнение, что в познавательном плане экспозиция несет полезную информацию.

Body Worlds начала свою работу в 1995 году в Токио. Там она была впервые представлена ее авторами – докторами Гюнтером фон Хагенсом и Анжелиной Уолли. За это время выставку посетили более 51 миллиона человек в 35 странах мира.

Экспозиция состоит из человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, который позволяет сохранить рельеф тканей.

Москвичам показали экспонаты анатомической выставки Body Worlds

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