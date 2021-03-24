СК проверит анатомическую выставку Body Worlds в Москве
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку выставке человеческих тел Body Worlds в столице.
Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, следователи проведут проверку в отношении организаторов экспозиции.
Она указала, что в ряде СМИ высказываются негативные комментарии о выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности.
Также в экспозиции увидели неуважение к обществу и оскорбление религиозных чувств, а в Сети опубликована петиция с требованием о ее закрытии.
В пресс-службе Body Worlds ранее заявили, что выставка не содержит информации, запрещенной для распространения в том числе среди детей, а возрастной маркер "12+" выставлен с соблюдением требований российского законодательства.
Анатомическая выставка BODY WORLDS открылась на ВДНХ
До этого партия "Коммунисты России" призвала запретить работу Body Worlds. Там посчитали, что выставка может пошатнуть психику человека, поэтому подобные экспозиции следует выставлять в узкоспециализированных учреждениях.
Зампредседателя отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе добавил, что человеческое тело нельзя делать объектом унижения в любых целях, но РПЦ не будет вмешиваться в работу выставки.
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко выразил мнение, что в познавательном плане экспозиция несет полезную информацию.
Body Worlds начала свою работу в 1995 году в Токио. Там она была впервые представлена ее авторами – докторами Гюнтером фон Хагенсом и Анжелиной Уолли. За это время выставку посетили более 51 миллиона человек в 35 странах мира.
Экспозиция состоит из человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, который позволяет сохранить рельеф тканей.
Москвичам показали экспонаты анатомической выставки Body Worlds
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