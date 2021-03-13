Глава СПЧ призвал дать правовую оценку выставке Body Worlds

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал дать правовую оценку выставке Body Worlds в Москве.
Экспозиция состоит из человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, который позволяет сохранить рельеф тканей.
"Считаю, что по поводу этой выставки необходима квалифицированная правовая оценка", – приводятся слова Фадеева на сайте СПЧ.
По мнению главы СПЧ, выставка не похожа на искусство и научно-просветительскую деятельность. Он также отметил, что на организаторов уже подавали в суд.
При этом Фадеев отметил, что "если говорить о нарушении закона, то официально надругательства и глумления здесь нет". Однако он предположил, что выставка может нарушать закон о защите детей, так как возрастной ценз "всего лишь 12+".
Анатомическая выставка BODY WORLDS открылась на ВДНХ
В пресс-службе Body Worlds Агентству "Москва" сообщили, что выставка не содержит информации, запрещенной для распространения среди детей, а возрастной маркер "12+" выставлен с соблюдением требований российского законодательства.
Ранее партия "Коммунисты России" призвала запретить работу Body Worlds. Там посчитали, что выставка может пошатнуть психику человека, поэтому подобные экспозиции следует выставлять в узкоспециализированных учреждениях.
Зампредседателя отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе добавил, что "человеческое тело нельзя делать объектом унижения в любых целях", но РПЦ не будет вмешиваться в работу выставки.
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко выразил мнение, что в познавательном плане экспозиция несет полезную информацию: "Каждый решит для себя, посещать ли эту выставку".
Body Worlds начала свою работу в 1995 году в Токио. Там она была впервые представлена ее авторами – докторами Гюнтером фон Хагенсом и Анжелиной Уолли. За это время выставку посетили более 51 миллиона человек в 35 странах мира.
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