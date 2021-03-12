Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "BODY WORLDS: цикл жизни"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

15 марта специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по выставке немецкого анатома Гюнтера фон Хагенса "BODY WORLDS: цикл жизни".

В экспозиции представлены настоящие человеческие тела и органы, обработанные с помощью пластинации – метода, позволяющего сохранить клеточную структуру и рельеф тканей.

Тела, представленные на выставке, были пожертвованы их владельцами ради просветительского проекта, который рассказывает о том, как устроено человеческое тело, как оно меняется под воздействием вредных привычек и в процессе жизни.

Анатомическая выставка уже 25 лет путешествует по всему миру.

Смотрите прямую трансляцию 15 марта в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.