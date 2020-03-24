Бронетехнику для участия в параде в честь Дня Победы начинают отправлять в столицу

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Свыше 30 единиц бронетанковой техники отправили из Нижнего Тагила для подготовки и участия в параде Победы на Красной площади. Известно, что технику направили в столицу по железной дороге, передает "Интерфакс" заявление министерства обороны РФ.

"Танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор" и боевые машины пехоты "Армата" с боевым модулем "Кинжал" были отправлены из Нижнего Тагила в Подмосковье", – заявили в пресс-службе Минобороны.

Уточняется, что танки Т-90М "Прорыв" и БМП "Армата" впервые примут участие в параде. В 2020 году в военном параде задействуют 225 единиц вооружения и военной техники.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности РФ обеспечить максимальную безопасность граждан во время празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Недавно сообщалось, что танки пяти типов подготовят для участия в параде на Красной площади.

