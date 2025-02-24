Акция "Код донора. Защитники Отечества" состоится в Москве 25 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всероссийская акция по сдаче крови "Код донора. Защитники Отечества" пройдет в столичном Музее Победы на Поклонной горе, рассказала начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Ольга Эйхлер.

Мероприятие начнется в 10:00 во вторник, 25 февраля. Задача акции – сохранить историческую память и связь поколений, включая подвиги времен Великой Отечественной войны (ВОВ) и других тяжелых лет, когда защитники Родины своим примером показывали, как важно сплотиться и двигаться к Победе, отметила Эйхлер.

"Особую значимость в этом играет не только медицина, но и "доноры Победы", которые сохраняют и чтут традиции", – цитирует ее Агентство "Москва".

Любой желающий может в рамках акции сдать кровь и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Кроме того, 25 февраля будут чествовать героев и вспоминать важные исторические события прошлых лет, такие как блокада Ленинграда.

"Мы призываем всех граждан быть донорами, вступать в федеральный регистр, участвовать в акции не только в качестве доноров, но и в качестве волонтеров, пропагандистов, и вносить вклад в сохранение жизни и здоровья наших граждан", – заключила Эйхлер.

Ранее в столичном Депздраве составили портрет человека, который регулярно сдает кровь и помогает спасать жизни. Выяснилось, что 68% доноров в Москве являются мужчинами, а более 70% составляют молодые люди в возрасте от 18 до 36 лет. Самой популярной группой крови стала вторая.

