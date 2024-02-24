Голикова сообщила о почти двукратном росте выявляемости в России онкологии в 2023 году

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Медицинские профилактические осмотры за 2023 год помогли выявить больше больных онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, чем в 2022 году. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает "Интерфакс".

Как отметила Голикова, выступая на Форуме национальных достижений в рамках выставки "Россия", благодаря осмотрам было выявлено в 1,4 раза больше больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и в 1,8 раза – страдающих сахарным диабетом.

По словам вице-премьера, недавно в России был введен неонатальный скрининг новорожденных. К настоящему моменту процедуру прошли 98% из 1,2 миллиона детей.

"Практически у 23 тысяч детей мы увидели, что есть риск развития заболеваний, у 712 детей выявлены заболевания", – подчеркнула политик.

Также вице-премьер заявила, что количество граждан, которые прошли медицинскую реабилитацию, увеличилось в два раза за последние два года. По ее словам, профилактическими осмотрами за последний год было охвачено 64% взрослого населения.

Ранее Голикова сообщила, что число семей с тремя и более детьми за прошедшие пять лет выросло в России на 27% – до 2,3 миллиона. По ее словам, несмотря на демографические сложности в стране, количество третьих детей в семьях увеличилось на 11% за пять лет, а число рожденных детей выросло на 30%.