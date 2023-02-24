Астролог рассказала, кого ждет карьерный рост в конце февраля

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Последние февральские и первые мартовские дни станут особенно удачными в плане карьеры для тех, кто родился в определенные месяцы и годы. Об этом Москве 24 рассказала астролог Оксана Рудая.

По ее словам, глобальные позитивные изменения в профессиональной деятельности возможны у рожденных в апреле – июне 1961-го, январе 1962-го, июне – августе 1966-го, марте 1967-го, сентябре 1980-го, январе – феврале 1991-го и марте – апреле 1996-го.



Оксана Рудая астролог Значительные перемены в карьере с возможностью продвижения ждут и тех, кто родился в апреле 1969-го, июне 1971-го, январе – феврале 1972-го, ноябре 1982-го, мае – сентябре 1983-го, ноябре 1985-го и мае – июне 1998-го. А также в периоды с октября 1998-го по март 1999-го и с июля 2000-го по апрель 2001-го.

Однако на карьерном пути всем этим людям придется столкнуться со стрессовыми ситуациями, препятствиями добавила астролог.

Кроме того, отличные шансы для профессионального роста появятся и у рожденных в апреле – августе 1962-го, январе 1963-гo, марте и октябре – ноябре 1964-го, мае – октябре 1967-го, феврале – марте 1968-го, мае – июне 1972-го, июле – августе 1973-го, январе – мае 1974-го, августе – сентябре 1976-го и феврале – июне 1977-го.

Рудая также добавила, что продвижения стоит ожидать и тем, кто появился на свет в марте – апреле и ноябре – декабре 1986-го, феврале и сентябре – ноябре 1992-го, апреле – августе 1993-го, январе 1994-го, марте – мае 1997-го, июле 2001-го, апреле 2002-го и мае – июне 2003-го.

Ранее астролог Ирина Данилюк рассказала, что вероятность удачно устроиться на новую работу выше в фазу лунного роста. А самые благоприятные для общения с новым работодателем – 2, 10, 14, 20, 27 и 28 дни лунного цикла.

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