"Почта России" приостановила прием отправлений на Украину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Почта России" временно приостановила прием отправлений на Украину. Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе компании.

"Мы временно приостанавливаем прием отправлений на Украину и рассматриваем варианты транзитной доставки через другие страны", – пояснили в организации.

Меняет "Почта России" и маршруты доставки почты в южные города России. Это связано с закрытием аэропортов в ряде городов. В настоящий момент доставка и отправка почты на юге страны осуществляется наземным транспортом.

"Также возможны сбои в международном авиасообщении. В связи с чем сроки доставки могут быть увеличены", – добавили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что логистические центры и сервисы "Почты России" работают в штатном режиме.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств и подписал соответствующие указы.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российский властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.

В связи с обострившейся обстановкой Росавиация до 2 марта приостановила полеты в 12 южных городов. Ограничения коснулись Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя.