Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Конец февраля в Москве будет не по-зимнему теплым, сообщает портал "Метеоновости".
"Заканчивается февраль – последний зимний месяц, известный непростым характером. В основном февраль знаменит кривыми дорогами. И на это есть причины. С одной стороны, в феврале по ночам морозно, а днем температура повышается до положительных значений. Снежные дороги уже неустойчивые. Да и метели вносят вклад. В нынешнем году февраль очень мягкий, больше похожий на март. Уже были и оттепели, и дожди. Но даже напоследок зима не спешит показать характер. Антициклон из Европы поддержит теплую погоду", – говорится в сообщении.
В пятницу, 25 февраля, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до -3...-5 градусов. Днем потеплеет до +1...+3. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
В субботу, 26 февраля, будет пасмурно, прогнозируются небольшие осадки. Ночью будет -2...-4 градуса. Днем ожидается +1...+3 градуса. Ветер сменит направление на западное, его скорость составит 5–10 метров в секунду.
27 февраля погода сильно не изменится. Пройдут небольшие осадки. Ночью ожидается 0...-2 градуса, по области – до -5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +1...+3 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
"Завершается зима совсем не по-зимнему. Температура воздуха превышает норму на 6–7 градусов и соответствует началу апреля", – заключили синоптики.
Ранее сообщалось, что в Московском регионе сухая и теплая погода установится к середине марта, а в большинстве районов России к концу месяца воздух прогреется до плюсовых температур.
В Москве и области средняя температура марта прогнозируется в пределах 0…+1 градуса, что на 1–2 градуса выше обычной. Ожидается, что выпадет около 25 миллиметров осадков, что меньше нормы.
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