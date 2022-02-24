В Москве за сутки госпитализировали 505 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в Москве госпитализировали 505 человек с коронавирусной инфекцией. На ИВЛ находятся 460 пациентов, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
От последствий COVID-19 за минувшие 24 часа скончались 82 человека, выздоровел 6 401. С начала пандемии столичные врачи вылечили от COVID-19 2 459 296 человек. При этом выявили в столице за сутки 4 730 новых случаев коронавируса.
В масштабах России число госпитализаций составляет 8 632, что на 47,2% меньше показателя предыдущего дня. В стране выявили 132 998 новых случаев коронавируса. Из них 8 742 случая пришлось на Санкт-Петербург, 5 121 – на Красноярский край, 4 529 – на Новосибирскую область. Москва находится на третьем месте по количеству новых заболевших.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что на лечении в медучреждениях находятся порядка 8% россиян с коронавирусной инфекцией. По его словам, это в два раза больше, чем прошлой осенью.
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