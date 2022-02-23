Риск заразиться штаммом "Дельта" еще высокий в РФ – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России риск заразиться штаммом коронавируса "Дельта", который протекает более тяжело, в настоящее время остается высоким, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

"Сегодня циркулирует и штамм "Омикрон", и штамм "Дельта", соотношение примерно один к двум. То есть риск заразиться и более тяжелым штаммом, он сегодня высокий присутствует", – сказал Мурашко.

Ранее ученые обнаружили три новых варианта рекомбинации штаммов коронавируса "Омикрон" и "Дельта". Их зафиксировали в Австралии и Европе.

В выявленных рекомбинациях "Дельтакрона" голова – от "Дельты", а хвост – от "Омикрона". Также иногда специалисты находили середину от "Омикрона", а хвост – от "Дельты".