В РФ за сутки госпитализировали 8 632 человека с коронавирусом

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За последние сутки в России госпитализировали 8 632 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 47,2% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Снижение количества госпитализаций отмечено в 80 регионах, рост зафиксирован в 5 субъектах.

Выздоровели за минувшие 24 часа 136 433 человека, скончались 762. При этом в РФ выявили 132 998 новых случаев коронавируса. Большинство из них приходится на Санкт-Петербург – 8 742, Красноярский край – 5 121, Москву – 4 730, Новосибирскую область – 4 529, Пермский край – 4 529.

Всего с начала пандемии в России выявили 15 928 568 случаев коронавируса. Переболел инфекцией 12 972 661 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подвид "Омикрон"-штамма ВА.2 был выявлен в РФ. По ее словам, большинство случаев заражения им зафиксировали в столице, Республике Марий Эл и Башкирии, а также в Ростовской области.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев отметил, что по симптомам и течению заболевания BA.2 ничем не отличается от обычного "Омикрон"-штамма. Появление нового подвида – естественный процесс эволюции вируса, добавил эксперт.