В России около 8% пациентов с COVID-19 лечатся в больницах – Мурашко

Фото: Агентство "Москва" /Киселев Сергей

Порядка 8% пациентов с COVID-19 в России находятся на лечении в медучреждениях. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Он уточнил, что количество пациентов настоящее время, если сравнивать с осенним периодом, превышает в два раза.

"Если посмотреть в процентном соотношении, то количество госпитализированных пациентов составляет примерно 8% от общего количества болеющих", – отметил Мурашко.

Кроме того, министр заявил, что на сегодняшний день двумя дозами вакцины от COVID-19 привилось порядка 82 миллионов граждан.

"Цифра фактически приблизилась к восьмидесяти двум миллионам", – сказал глава Минздрава.

Он уточнил, что в это число входят и те, кто прошел ревакцинацию от COVID-19.

Также Мурашко сообщил, что правильнее говорить, что на сегодня людей без иммунитета к COVID-19 "не должно быть среди старшего возраста".

Ранее Минздрав РФ на фоне распространения "Омикрона" утвердил 15-ю версию методических рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19. В новую версию включены дополнения и уточнения по оказанию помощи пациентам из групп риска при проведении терапии препаратами на основе вируснейтрализующих моноклональных антител.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова в свою очередь заявила, что улучшение эпидемиологической ситуации в России не является поводом для отказа от продолжения кампании по вакцинации. Она добавила, что улучшение ситуации также не говорит о том, что можно отказаться от уже принятых и разработанных мер.