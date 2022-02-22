Улучшение эпидситуации в РФ не является основанием для отказа от вакцинации – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Улучшение эпидемиологической ситуации в России не является поводом для отказа от продолжения кампании по вакцинации. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве.

Она добавила, что улучшение ситуации также не говорит о том, что можно отказаться от уже принятых и разработанных мер.

Ранее Попова заявила, что Роспотребнадзор может смягчить ряд требований по профилактике коронавируса в музеях, театрах и фитнес-центрах, учитывая особенности штамма "Омикрон". Кроме того, по ее словам, в школах можно пересмотреть требования о нахождении классов только в одном кабинете.

Попова отметила, что в России наблюдается четкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. По ее словам, за неделю заболеваемость снизилась на 9,8%.

