Улучшение эпидситуации в РФ не является основанием для отказа от вакцинации – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Улучшение эпидемиологической ситуации в России не является поводом для отказа от продолжения кампании по вакцинации. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве.
Она добавила, что улучшение ситуации также не говорит о том, что можно отказаться от уже принятых и разработанных мер.
Ранее Попова заявила, что Роспотребнадзор может смягчить ряд требований по профилактике коронавируса в музеях, театрах и фитнес-центрах, учитывая особенности штамма "Омикрон". Кроме того, по ее словам, в школах можно пересмотреть требования о нахождении классов только в одном кабинете.
Попова отметила, что в России наблюдается четкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. По ее словам, за неделю заболеваемость снизилась на 9,8%.
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