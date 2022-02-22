Мурашко заявил, что число зараженных COVID-19 в РФ снизилось на 22%

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Количество пациентов с коронавирусом в России снизилось на 22% за неделю. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
При этом он отметил, что число наблюдающихся у врачей пациентов с коронавирусом выше, чем было в четвертую волну.
"Хочу подчеркнуть, что в 14 субъектах сохраняется прирост количества заболевших. <...> По стационарам – снижение за неделю значительно меньше, чем по амбулаторному пулу пациентов, составило всего 1,2", – добавил министр.
Мурашко подчеркнул, что сейчас в больницах находятся 9% заболевших (почти 188 000 человек). Среди них 65% пациентов старше 60 лет.
"В 37 субъектах мы отмечаем снижение количества госпитализаций, но в 10 субъектах идет значительный прирост пациентов. Это связано с распространением новой коронавирусной инфекции по субъектам", – сказал Мурашко.
За последние сутки в России госпитализировали 17 294 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 95,7% больше показателя предыдущего дня. Выздоровели за минувшие 24 часа 164 293 человека, скончались 796.
При этом в РФ выявили 135 172 новых случая коронавируса. Большинство из них приходится на Московскую область – 6 575, Красноярский край – 5 650, Новосибирскую область – 5 128, Пермский край – 4 599. На Москву пришлось 4 250 новых случаев COVID-19.
Часть московских стационаров вернулась к плановой работе
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