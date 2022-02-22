Эксперты развеяли опасные заблуждения об "Омикроне"

Новый штамм коронавируса "Омикрон" уверенно занял доминирующие позиции во всем мире. Специалисты отмечают, что он более заразен, чем предыдущие мутации, но менее летален. Разбираемся, означает ли это, что все перенесут инфекцию легко, а также какие еще существуют мифы и заблуждения об этом варианте коронаввируса.



Все переносят "Омикрон" в легкой форме

По словам ведущего научного сотрудника МГУ имени Ломоносова, вирусолога Максима Скулачева, данных, подтверждающих, что абсолютно все люди переносят "Омикрон" в легкой форме, нет. В интервью с Москвой 24 он добавил, что особенно осторожными следует быть тем, кто еще не болел COVID-19 и не вакцинировался.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Если ваша первая встреча с коронавирусом – это "Омикрон", то нет прямых указаний на то, что он переносится легче. Для таких людей его нужно считать таким же опасным, как штаммы "Альфа" и "Дельта".

Максим Скулачев добавил, что на сегодняшний день у большинства людей есть иммунитет, сформировавшийся после заражения предыдущими штаммами или вакцинации. Поскольку для таких категорий "Омикрон" менее опасен, "отсюда и родился миф, что это легкий коронавирус", пояснил эксперт.



Если переболел "Омикроном", то маску можно не носить

По словам Максима Скулачева, после "Омикрона", как и после любого другого штамма, у переболевшего возникает иммунитет к этому варианту коронавируса, что минимизирует вероятность заражения в ближайшие пару месяцев.

"При этом, если вы столкнетесь с очень высокой вирусной нагрузкой, вы можете стать носителем и распространять вирус. Проще, чтобы все соблюдали меры предосторожности", – подчеркнул он.

Врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре с Москвой 24 добавила, что маски необходимо носить независимо от того, переболел человек "Омикроном" или нет.





Людмила Лапа врач-терапевт Защищать свои органы дыхания обязательно нужно, потому что страдают первыми они. Атаки вируса идут на носоглотку.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выступила с призывом даже после снятия жестких ограничений по коронавирусу продолжить соблюдать все меры безопасности, в том числе держаться друг от друга на расстоянии и носить маку.

"Надо быть очень осторожными. Очень важно, чтобы мы сейчас могли снизить число зараженных практически до нуля или до очень низкого уровня. Но и при этом уровне не надо расслабляться. Это значит, что масочный режим, социальная дистанция будут очень важны", – сказала она.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вакцины бесполезны против "Омикрона"

Максим Скулачев напомнил, что в первую очередь прививка помогает защитить человека не столько от заражения, сколько от тяжелого течения болезни. Современные вакцины хорошо справляются с этой задачей.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Смотрите на статистику смертности, которая минимум в 10 раз ниже, чем в предыдущие разы. Потому что очень большой процент населения вакцинирован. Прививки защищают от тяжелого течения и смерти.

В свою очередь, Людмила Лапа подчеркнула, что вакцинация остается первым средством профилактики против COVID-19.

"Вакцины работают, и нет разницы, против какого именно вируса. Прививки против коронавируса позволяют снизить риск заболевания. И даже когда пациенты заболевают, болезнь проходит в более легкой форме. Это доказано", – сказала она.



После легкой формы "Омикрона" проблем со здоровьем не возникнет

Максим Скулачев отметил, что предсказать, как именно коронавирус, в том числе и штамм "Омикрон", повлияет на здоровье, тяжело. Несмотря на то что осложнения чаще встречаются у тех, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме, постковидный синдром бывает и у тех, кто перенес болезнь легко.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Последствия могут быть очень разнообразными. Здесь нет какой-то специальной омикронной истории.

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок также предупредил, что легкая форма "Омикрона" не гарантирует отсутствие дальнейших проблем со здоровьем. Например, у человека могут развиться серьезные нарушения в работе свертываемости крови.

"Так же, как и любой другой вариант коронавируса SARS-CoV-2, "Омикрон" вызывает достаточно серьезные изменения внутренней оболочки сосудов", – указал специалист.

По его словам, в зоне риска находятся пожилые люди. У них высока вероятность развития тромбоза, поскольку с годами свертываемость крови повышается, а состояние артерий и вен ухудшается.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

После "Омирокна" опасных штаммов не будет

В ВОЗ не исключили, что следующий штамм после "Омикрона" может быть как более легким, так и более тяжелым. По словам Мелиты Вуйнович, вирус, передаваясь от человека к человеку, постоянно "переписывается".





Мелита Вуйнович представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России И при этом "переписывании" генетического материала происходят разные ошибки. Каким способом вирус может эволюционировать, мы не знаем.

Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 также отметил, что делать точные прогнозы крайне сложно. "Сейчас почти 100% населения в большинстве стран имеет иммунитет к коронавирусу. Мы переходим в новую реальность, и какой она будет, неизвестно", – пояснил он.

Коронавирус действительно может исчезнуть, но также существует вероятность, что появится новый штамм, заключил специалист.

