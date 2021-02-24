Житель Кемеровской области засудил банк за "любопытство"

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Житель Кемеровской области отсудил компенсацию у банка, незаконно запрашивавшего его кредитную историю. Об этом сообщается на портале Мариинского городского суда.
Выяснилось, что АО "Тинькофф Банк" без согласия кемеровчанина обращался за информацией о нем в бюро кредитных историй более десяти раз с 2016 по 2019 год. В частности, поводом для запросов стали просмотр счета, кредитная карта, а также потребительский кредит.
После того как обнаружилась история запросов, мужчина обратился в Службу защиты прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг ЦБ.
"В результате проверки по обращениям действия банка по получению кредитных отчетов без согласия Алексея Балашова были подтверждены. При этом на запрос Службы банк сообщил, что запросы кредитных отчетов в бюро кредитных историй были осуществлены в результате технического сбоя", – говорится в сообщении.
В действиях банка в отношении россиянина усмотрели состав административного правонарушения и обязали финансовую организацию выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Моральный вред мужчина оценил в 47,5 тысячи рублей, но по решению суда банк обязан будет выплатить 5 тысяч.
Ранее специалист назвал способ обмана с подписью на банковской карте. К примеру, мошенник может потребовать фото карты или паспорта якобы для подтверждения подписи.
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