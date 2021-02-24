Московские врачи вылечили от коронавируса почти 890 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1 719 пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в городе.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 889 356. В Москве выявлено 1417 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 551 человек", – говорится в сообщении.

По данным Оперштаба, в столице за прошедшие сутки скончались 43 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Ранее главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объявил, что иммунитет к COVID-19 уже имеют от 20 до 70% населения России. По словам Тимакова, в ближайшие три месяца коронавирус будет представлять особую опасность для тех людей, кто не переболел и не привился.