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11:05

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Жителей столицы предупредили о ледяном дожде в четверг

Ледяной дождь накроет Москву в четверг
общество погода город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице в четверг утром пройдет ледяной дождь, а после полудня ожидается туман с ухудшением видимости до 100 метров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Далее попадаем в теплый сектор, и снегопад начинает переходить в замерзающий, ледяной дождь, это произойдет утром с 8 до 11 часов. Возможен гололед. После чего во второй половине дня пойдет Атлантический воздух, на подстилающую заснеженную поверхность насыщенный паром Атлантический воздух приведет к тому, что нас накроет туман, осадки перейдут в морось", – приводит его слова РИА Новости.

Специалист добавил, что в дневные часы ожидается от нуля до плюс 3 градусов.

По прогнозам синоптиков, в среду днем в городе будет около -9... -11 градусов, а уже в четверг потеплеет. В столице в этот день установится облачная погода, местами образуется налипание снега на проводах и деревьях, гололедица.

Ожидается, что март встретит москвичей легкими морозами. В последние выходные февраля начнется "слабая оттепель". Также ожидаются осадки в виде снега. Однако первый месяц календарной весны начнется с отрицательных значений.

Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни

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