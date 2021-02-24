В ЕП предложили приравнять распространение дезинформации к уголовному преступлению

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты Европарламента от Чехии Марцел Колая, Маркета Грегорова и Микулаш Пекса совместно с коллегой из Германии Патриком Брайером предложили приравнять распространение дезинформации к уголовному преступлению, передает RT.

С соответствующей инициативой депутаты обратились к Еврокомиссии. Они подчеркнули необходимость введения уголовной ответственности за распространение новостей, "которые могут разжечь панику". При этом депутаты не пояснили, каким образом будет определяться эта информация.

На прошлой неделе в Госдуму внесли законопроект о введении в России внесудебного механизма блокировки интернет-ресурсов, распространяющих информацию, которая содержит ложные обвинения в совершении преступлений.

Авторами инициативы выступили первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия"), председатель комитета по делам национальностей Валерий Газзаев ("Справедливая Россия") и член комитета по регламенту Андрей Альшевских ("Единая Россия").

Основанием для блокировки страницы в Сети, согласно проекту, сможет стать заявление гражданина в прокуратуру с приложением документов, подтверждающих недостоверность размещенной информации. Эти материалы в течение 10 дней изучит региональная прокуратура, после чего вынесет заключение, обоснованность которого проконтролирует генпрокурор. После проведения всех проверок прокуратура обратится в Роскомнадзор с требованием удалить недостоверные данные.