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Общество

08:19

Пропавшая в Мексике россиянка найдена живой

общество за рубежом

Фото: depositphotos/ kmiragaya

В Мексике нашли 15-летнюю россиянку, которая неделю назад пропала в штате Халиско, сообщает РИА Новости. Девочка жива и здорова.

По словам консула РФ в Мексике Андрея Трояновского, подростка не похищали, она сама ушла из дома.

21 февраля генеральная прокуратура Халиско объявила желтую тревогу в связи с исчезновением в городе Тлахомулько 17–19 февраля трех несовершеннолетних девушек. Среди них была постоянно проживающая в Халиско со своей семьей 15-летняя россиянка, а также две гражданки Мексики 16 и 17 лет.

В январе PR-директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев сообщил, что артистка, находясь в Мексике, не выходит на связь уже более суток. Инцидент произошел 25 января.

Позже актриса объяснила свое "исчезновение". Она рассказала, что перед поездкой выключила телефон. Андрейченко отметила, что в последнее время ей пришлось много работать, поэтому она решила "освободиться и набраться сил".

По утверждению Андрейченко, она отправилась в "специальное поселение в джунглях", где была организована встреча с "духовными лидерами" из разных стран.

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь

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