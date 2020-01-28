Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь

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Актриса Наталья Андрейченко рассказала в Instagram после информации о своем "исчезновении" в Мексике, что перед поездкой выключила телефон. Актриса отметила, что в последнее время ей пришлось много работать, поэтому она решила "освободиться и набраться сил", передает RT.

По словам Андрейченко, она отправилась в "специальное поселение в джунглях", где была организована встреча с "духовными лидерами" из разных стран. "В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении, и никто не имеет права тебя побеспокоить", – рассказала артистка.

Ранее PR-директор артистки Ян Трунцев сообщил, что Андрейченко не выходит на связь уже более суток. Инцидент произошел 25 января. Трунцев отмечал, что в тот день актриса уехала от подруги из-за того, что ее клонило в сон.

При этом он уточнил, что все машины актрисы находятся в гараже, в том числе и та, на которой она выехала от подруги в субботу. Также менеджер указывал, что дорога до дома занимает около часа.