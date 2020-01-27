Посольство России в Мексике выяснит обстоятельства пропажи Андрейченко

20:59
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российские дипломаты в Мексике пока не располагают сведениями о пропаже на юге страны актрисы Натальи Андрейченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство в Мехико.
В ведомстве рассказали, что к настоящему моменту им известно только о том, что актриса пропала 25 января в курортном городе Канкун. В этот день днем она уехала на автомобиле от подруги домой, сославшись на свое плохое самочувствие, после чего связь с Андрейченко была утеряна, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что в посольство с обращением о пропаже актрисы никто не обращался, уточнив, что в этой связи другими данными не обладают, но сейчас выясняют обстоятельства случившегося.
Информация об исчезновении актрисы Натальи Андрейченко пока не направлялась в мексиканские правоохранительные органы. Об этом сообщила почетный консул РФ в Канкуне Армина Вольперт.
В свою очередь, PR-директор артистки Ян Трунцев на ее странице в Instagram уточнил, что все машины актрисы находятся в ее гараже, в том числе и та, на которой она выехала от подруги в субботу.
Ранее сообщалось, что актриса пропала в Мексике и не выходит на связь уже более суток. Трунцев отмечал, что в тот день она уехала от подруги из-за того, что ее клонило в сон. Он отметил, что дорога до дома занимает около часа, но до сих пор актриса так и не вышла на связь.
Тех, у кого есть информация о местонахождении Андрейченко, он призвал сообщать информацию по телефону 8 (985) 843-32-97.
Посольство России выясняет обстоятельства пропажи актрисы Андрейченко в Мексике
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