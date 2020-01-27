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Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике, она не выходит на связь более суток.

Как написал PR-директор артистки Ян Трунцев на ее странице в Instagram, в субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне. Андрейченко уехала в 3 часа дня, предупредив о плохом самочувствии и усталости. Ее клонило в сон, отметил PR-директор.

После того как актриса села в автомобиль, о себе она больше знать не давала. За рулем ей нужно было ехать около часа, уточнил Трунцев.

Он пытался звонить и писать артистке, но звонки не проходят. "На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то... Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим", – подчеркнул Трунцев. Тех, у кого есть информация о местонахождении Андрейченко, он призвал сообщать ее по телефону 8 (985) 843-32-97.

В ноябре стало известно, что во время прогулки с сиделкой пропала артистка театра и кино Мария Стерникова, страдающая болезнью Альцгеймера. Вскоре ее нашли и забрали домой.