Фото: соцсети

Мать актера Александра Носика, артистку Марию Стерникову нашли в Москве, рассказала Агентству "Москва" PR-директор Носика Кира Железняк. Ее личность подтвердила сиделка.

Ранее сообщалось, что артистка театра и кино Мария Стерникова, страдающая болезнью Альцгеймера, пропала во время прогулки с сиделкой.

Она не имела при себе телефона. Поиски вели волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

Позже женщину, похожую на пропавшую актрису, нашли. Носик выехал, чтобы подтвердить личность обнаруженной женщины.

Представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" уточнила, что женщину уже забрали домой.

Стерникова с 1975 по 2005 год работала в Малом театре. Широкую известность ей также принесли роли в фильмах "Гостья из будущего", "С любимыми не расставайтесь", "Нежность".