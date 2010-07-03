Похожую на Марию Стерникову женщину нашли в Москве

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Женщину, похожую на пропавшую актрису Марию Стерникову, нашли в столице.

"Пока мы не может утверждать на 100 процентов. По описаниям она похожа, но пока это не точно. Люди позвонили и сказали, что вроде похожа", – рассказал Агентству "Москва" представитель актера Александра Носика – сына пропавшей артистки.

75-летняя женщина, которая страдает болезнью Альцгеймера, пропала вечером 14 ноября во время прогулки с сиделкой. Она не имела при себе

телефона. Поиски ведут волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

Стерникова с 1975 по 2005 год работала в Малом театре. Широкую известность ей также принесли роли в фильмах "Гостья из будущего", "С любимыми не расставайтесь", "Нежность".

