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В мире

10:05

На Аляске спасли оставшегося на 22 дня на морозе мужчину

за рубежом общество

Фото: скриншот видео Alaska State Troopers

Полицейские на Аляске спасли мужчину, который более трех недель выживал на морозе. В полицию обратились его родные. Об этом сообщает "Мир 24".

Мужчина вместе с собакой поселился в небольшой хижине в лесу за десятки километров от ближайшего города. Через несколько месяцев в его доме произошел пожар. В огне погибла собака отшельника, он также потерял большую часть вещей и продуктов.

Дойти до города американец не мог из-за сильного снегопада, а спутниковый телефон разрядился, поэтому сообщить о своем положении он также не мог. Отшельник построил временное убежище и написал на снегу крупными буквами SOS, посыпав их пеплом.

Отмечается, что поиски мужчины были организованы после того, как от него перестали приходить сообщения. Обнаружить его удалось с помощью вертолета.

Ранее на Чукотке нашли оленевода, который пропал более двух недель назад. Бригадир оленеводческой бригады "Пионер" пропал 21 декабря. Он выехал в село Рыркайпий на снегоходе, и с тех пор его местонахождение было неизвестно.

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