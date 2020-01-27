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Общество

15:32

Голубкина прокомментировала сообщения о своей госпитализации

общество культура

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Советская и российская актриса Лариса Голубкина прибыла в Москву из Германии для лечения в связи с болями в голеностопном суставе, сообщает Агентство "Москва".

Она рассказала, что прилетает для этого в российскую столицу уже третий раз за год.

"У меня "гусарская", артрозная нога в районе голеностопа разгулялась. Поэтому я подлечиваюсь. Вот и все", – объяснила артистка. Она добавила, что летом пыталась лечиться разными способами, в том числе уколами и массажем, сейчас лечение продолжается.

"Идет процесс лечения. Ничего страшного не случилось. Страшно все у нас в головах", – заключила Голубкина.

Ранее стало известно, что в Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко. Она не выходит на связь более суток.

Дозвониться до артистки не могут. В субботу она была в гостях у подруги в Канкуне. Уезжая домой, сказала о плохом самочувствии и усталости.

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