Полиция не выявила нарушений закона в "свадьбе" детей в Астрахани

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Свадьба 8-летнего мальчика из цыганской общины в Астрахани с 13-летней девушкой не нарушает законы РФ, так как была не официальным, а символическим мероприятием. Об этом заявили в пресс-службе регионального УМВД.

В ходе проверки правоохранительные органы провели беседу с родственниками детей. При этом противоправных действий они не выявили.

По данным ведомства, дети проживают не вместе, а со своими семьями. Кроме того, несовершеннолетние заключат официальный брак только после достижения возраста, установленного законами РФ, уточнили в МВД.

Представитель цыганской диаспоры на территории Астраханской области Григорий Кузменко отметил в беседе с ТАСС, что произошедшее – лишь традиция.

"Девочку воспитывает бабушка, она опекун, девочка сирота. Бабушка хотела, чтобы девочка попала в хорошую семью. Заранее постаралась. Договор от восьми до 10 лет, то есть минимум восемь лет пройдет, потом будет настоящая свадьба", – рассказал он.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала наказать родителей 8-летнего мальчика.

Она заявила, что на подобные ситуации нельзя повлиять законодательно, так как брак между детьми был заключен не через официальные органы ЗАГС. Несмотря на это, Останина заявила, что на инцидент нужно обращать внимание, и призвала вмешаться в дело агентство по делам национальностей.