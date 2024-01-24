Синоптик предупредила об аномальном потеплении в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Аномально теплая погода установится в столице до конца недели, предупредила главный специалист "Метеобюро" Татьяна Позднякова. Об этом сообщает News.ru.

"До конца недели в Москве температура воздуха будет выше климатической нормы. 24 января ожидается от нуля до 1 градуса. Также в столице ожидается мокрый снег и ветреная погода. В четверг, 25 января, дневная температура останется около нуля, ночью – до минус 2 градусов", – уточнила синоптик.

Позднякова добавила, что погодные условия будут способствовать образованию сосулек, а также сходу снега с кровель. Похолодание может прийти в столицу в выходные, 27 и 28 января, на фоне чего ожидается гололедица.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя в российской столице станет самой теплой с начала 2024 года.

По его словам, 24 и 25 января прогнозируется слабая оттепель. Уже 25 и 26 января с подходом циклона выпадет до 5–7 сантиметров снега, добавил он. В выходные ожидается рост атмосферного давления, предупредил синоптик.



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