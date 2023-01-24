В ГД объяснили, как новые правила уплаты НДФЛ повлияют на зарплаты россиян

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Общая сумма зарплаты россиян останется прежней, несмотря на изменившиеся правила уплаты НДФЛ с 1 января. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее сообщалось, что в РФ с января этого года схема уплаты НДФЛ претерпела изменения. В частности, подоходный налог в 13% удерживается работодателем теперь с аванса и зарплаты. До этого удержание происходило только один раз в месяц из общей суммы, которую получал работник.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Это в первую очередь техническая история, которая затрагивает внутреннюю кухню бухгалтерии компаний. Общая зарплата работника останется прежней. Что он получал на руки, то и продолжит получать.

Поскольку теперь НДФЛ будут удерживать дважды в месяц – сперва с аванса, а затем с зарплаты, они несколько изменятся, но при этом общая сумма заработка сохранится, заключила депутат.

Ранее россиянам рассказали, как увеличить до трехзначных цифр свою заработную плату. В частности, достичь таких показателей поможет повышение квалификации, считает независимый HR-специалист Зулия Лоикова. Еще один вариант – увеличить рабочую нагрузку, устроившись на вторую работу. Однако такой подход менее привлекательный, отметила эксперт.



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