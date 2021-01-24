Самый теплый день зимы зафиксирован в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Самым теплым днем нынешней зимы стало 24 января. Температура воздуха в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ к 20:00 воскресенья поднялась до 2,2 градуса тепла, сообщает "Интерфакс".

По словам синоптиков, такая температура считается аномальной. Она превышает среднесуточную климатическую норму для конца января более чем на 10 градусов.

Абсолютный температурный рекорд тепла для 24 января в Москве принадлежит 2002 году – столбики термометров показывали плюс 4,1 градуса.

Предыдущий температурный рекорд этой зимы зафиксировали 17 декабря. Тогда воздух в городе прогрелся до плюс 2 градусов. Самым же холодным днем нынешней зимы пока остается 18 января и его 23,6 градуса мороза.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москве в ближайшие дни установится мрачная погода. По его словам, все эти дни ожидается облачная погода и туман.

Метеоролог подчеркнул, что в городе при этом установится теплая погода: температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов. Он предупредил, что оттепель может спровоцировать сход снега с крыш, а также образование гололедицы и сосулек.

Специалисты подчеркивали, что зимние колебания метеопараметров могут негативно сказаться на людях старшего возраста и граждан, имеющих проблемы со здоровьем. Отмечается, что у них могут обостряться заболевания суставов и органов дыхания.

