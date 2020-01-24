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Общество

24 января, 18:59

Климатолог не исключил холодных зим на фоне глобального потепления

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов не исключил холодных зим в России на фоне глобального потепления. Об этом сообщает ИА "НСН".

По словам специалиста, погода стала слишком непредсказуемой, поэтому точный прогноз невозможно сделать даже после длительных периодов наблюдения. Он напомнил, что в 80-е годы прошлого века было больше десяти теплых зим.

"Мы к ним привыкли, считали, что переходим на новый тип погоды, новый тип зим. Но потом нас жизнь поправила. В нулевых наступили холодные зимы", – отметил Кислов.

Синоптики ожидают потепления, однако опасаются делать однозначные прогнозы, поскольку погода в России зависит от тонкой конфигурации нагревания.

"Холодная зима 2012 года была связана с тем, что сильно потеплело Баренцево море и атмосфера над ним. В результате такой перестройки там теплее было, чем обычно, и течение изменилось таким образом, что к нам начал поступать воздух из Сибири", – заключил эксперт.

Ранее руководитель Главной геофизической обсерватории Росгидромета Владимир Катцов рассказал, что современные ученые не подвергают сомнению факт глобального потепления. Это подтверждается многолетними наблюдениями за погодой по всему миру.

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