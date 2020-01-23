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Общество

23 января, 18:19

Синоптик рассказал об усилении позиций зимы в Москве

общество погода город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве сохранится холодная погода после продолжительного периода аномального потепления. Об этом сообщает RT.

Как заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в ночь с четверга на пятницу температура воздуха опустится значительно ниже нуля.

"Зима сохранится... Сегодня ожидается переменная облачность и небольшой снег. Днем – минус 5 – минус 3 градуса по Цельсию, ночью ожидается переменная облачность без осадков и до минус 8 градусов", – объяснил синоптик.

Тишковец уточнил, что в пятницу и субботу станет теплее, температура воздуха будет фиксироваться приблизительно на уровне нуля градусов. При этом метеорологи прогнозируют усиление ветра до 5–10 метров в секунду. Впоследствии стоит ожидать периодические слабые оттепели.

Кроме того, в Москве сохранится снегопад, хотя и потеряет в интенсивности. Как заявил синоптик, за счет этого в столице будет нарастать снежный покров.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до утра воскресенья, 26 января. Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об опасности гололедицы и порывистого ветра.

Водителям рекомендуют избегать обгонов, перестроений и опережений. В свою очередь, в ЦОДД советуют пользоваться городским транспортом.

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