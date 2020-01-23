Автомобилистам рекомендовали не парковать машины под деревьями

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ГКУ "АМПП" рекомендовали автомобилистам не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями из-за сильного ветра в городе.

"Будьте внимательны при движении, паркуйте автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. По возможности пересаживайтесь на общественный транспорт", – говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в столице ожидается ветер с порывами 12-17 метров в секунду и гололедица.

В ЦОДД отметили, что уже сейчас из-за непогоды в городе много мелких аварий, что стало причиной заторов. Для поездок рекомендуется выбирать городской транспорт.

Четверг, 23 января, может стать самым холодным днем этой зимы в Москве. В течение дня может похолодать до -5 градусов.