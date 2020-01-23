Четверг может стать самым холодным днем зимы в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четверг, 23 января, может стать самым холодным днем этой зимы в Москве, сообщили в центре погоды "Фобос".

В 8:00 температура воздуха на метеостанции ВДНХ опустилась до -3,5 градуса. В течение дня может похолодать до -5 градусов.

До этого самый низкий дневной максимум фиксировали 2 декабря. Тогда столбики термометров показали -2,2 градуса.

Нормальная температура воздуха в столице для 23 января – -6... -8 градусов. В прошлом году в этот день было -10,9 градуса.

Накануне в столице начался снегопад. По данным на 6:00, выпало 4 миллиметра осадков, а в Подмосковье – от 1 до 3 миллиметров. По прогнозам, снег растает на выходных из-за очередного потепления.