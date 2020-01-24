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Москва 24

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Общество

15:00

В Госдуме оценили идею отдать взыскание долгов по ЖКХ коллекторам

общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Наталья Костенко прокомментировала предложение передать коллекторским агентствам право взыскивать с населения долги по ЖКХ. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Парламентарий напомнила, что в минувшем году коллекторы были исключены из процесса взыскания долгов за коммунальные услуги. Поэтому сейчас необходимо изучить практику применения, которая сложилась после принятия этого закона.

"Я считаю, что сначала нужно подождать и проанализировать, как применяется закон. А потом уже обсуждать такие инициативы. На данный момент говорить об этом преждевременно", – отметила Костенко.

Она добавила, что любые структуры должны взыскивать долги в рамках закона и без нарушения прав граждан. "Мы видим, что банки, ТСЖ и управляющие компании в принципе допускают такие нарушения", – заключила депутат.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ и ФССП готовят концепцию нового закона, который смягчит порядок взыскания долгов через суд. Согласно новым правилам, кредиторы смогут обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности, только если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предупреждения.

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